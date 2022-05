Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Korrektur Ort - Kirchdorf/Iller - Von der Unfallstelle geflüchtet Einen Gartenzaun beschädigte am Sonntag in Kirchdorf ein 33-Jähriger.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 22.30 Uhr. Der 33-Jährige fuhr mit seinem Audi im Griesweg in auswärtiger Richtung. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dort beschädigte er einen Gartenzaun auf etwa 13 Meter Länge. Der Unfallfallverursacher fuhr weiter und hielt etwa 200 Meter weiter an. Ein Zeuge hatte den Unfall bemerkt und schaute nach dem Rechten. Am Verursacherfahrzeug entdeckte er zwei Männer. Die kamen auf ihn zu und liefen weg. Um den Schaden kümmerten sie sich nicht. Der vermeintliche Fahrer konnte etwa eine Stunde später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war alkoholisiert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste zwei Blutproben abgeben. Die sollen nun klären wie stark der 33-Jährige zum Unfallzeitpunkt war. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde abgeschleppt und sichergestellt. Den Schaden an Auto und Gartenzaun schätzt die Polizei auf etwa 23.000 Euro.

