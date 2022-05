Ulm (ots) - Gegen 7.30 Uhr fuhr der 45-Jährige mit seinem Land Rover auf der Landesstraße 1236 in Richtung B28. An der Einmündung zur B28 musste ein 18-jähriger Ford Fahrer verkehrsbedingt halten. Den übersah der Fahrer des Land Rover und fuhr ihm in das Heck. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den Schaden ...

