POL-OE: Unbekannte beschmieren Hauswand mit Graffiti

Olpe (ots) - In einen Verbrauchermarkt in der Hugo-Ruegenberg-Straße sind Unbekannte zwischen Dienstag (12. April, 19:15) und Mittwoch (13. April, 8 Uhr) eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter eine Glasscheibe aus der Notausgangstür und betraten so das Geschäft. Anschließend drangen sie auf unbekannte Weise in die Büroräume des Marktes ein. Dort beschädigten sie einen Tresorschrank und ...

