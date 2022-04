Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 67-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Am Mittwoch (13. April) hat sich gegen 11:50 Uhr auf der Lenscheider Straße in Rönkhausen ein Alleinunfall ereignet. Ein 67-jähriger Motorradfahrer gab an, dass er eine Linkskurve befahren und aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Krad verloren habe. Er geriet dann nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und kam im Graben zum Liegen. Der 67-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Motorrad liegt im vierstelligen Eurobereich.

