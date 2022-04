Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Dieb widersetzt sich bei Festnahme

Olpe (ots)

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am Mittwoch (13. April) gegen 9:20 Uhr in einem Supermarkt in der Westfälischen Straße in Olpe ereignet. Hier beobachtete ein Mitarbeiter, wie ein Mann das Geschäft betrat und mehrere Lebensmittel und Getränke in eine mitgebrachte Tragetasche packte. Er ging anschließend durch den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt den Dieb auf und wollte ihm die Tasche mit der unbezahlten Waren abnehmen. Daher riss der Dieb die Tüte wieder an sich, schlug damit in Richtung des Mitarbeiters und ließ die Tüte fallen. Schließlich rannte er in den Warenbereich zurück, nahm eine Flasche aus einem Regal und bedrohte damit den Mitarbeiter sowie einen hinzugekommenen Mitarbeiter. Als die eingesetzten Polizeibeamten eintrafen, konnte ihm die Flasche abgenommen werden. Auch gegenüber der Polizei zeigte sich der 27-Jährige aggressiv und unkooperativ. Er versuchte mehrfach, zu flüchten. Als die Beamten ihn festhalten wollten, leistete er erheblichen Widerstand. Hierdurch wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der alkoholisierte Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

