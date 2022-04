Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter stiehlt Getränkekisten

Lennestadt (ots)

Dienstagnacht (12. April 2022) hat ein Unbekannter zwei Getränkekisten aus einem Getränkelager eines Supermarktes in der Meggener Straße in Meggen entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Täter Zugang zu dem Lager, indem er den Zaun aus der Verankerung hob. Dann nahm er zwei Kisten mit Cola- und Fanta-Flaschen und brachte diese in Richtung Meggener Straße. Wie sich der Täter vom Tatort entfernte, ist derzeit unklar und Teil der Ermittlungen. Neben der Beute, entstand Sachschaden an dem Zaun.

Der Unbekannte lässt sich folgendermaßen beschreiben:

- männlich - circa 1,80 m groß - Bekleidung: blaue Steppjacke mit Kapuze, hellblauer Mundschutz, blaue Jeans und dunkel blaue Turnschuhe mit weißer Sohle - Er trug einen schwarzen Rucksack mit einer weißen Applikation.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell