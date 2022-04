Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Tatverdächtiger festgenommen

Grevenbrück (ots)

Nach dem Überfall auf eine 82-jährige Frau am 16.2.2020 konnte vor zwei Wochen ein Tatverdächtiger in Frankreich festgenommen werden.

Identifiziert wurde der Täter auf Grund von DNA-Spuren, die er am Tatort hinterlassen hatte. Nach einem Abgleich der Tatortspuren in der europaweiten DNA-Analyse-Datei ergab sich ein Treffer, der zu einem 58-jährigen französischen Staatsbürger führte. Gegen ihn wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen, woraufhin er jetzt in Frankreich festgenommen werden konnte. Der Mann sitzt dort nun zunächst in Haft. Ziel der weiteren Ermittlungen ist die Auslieferung der Person, um weitere Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat und der Mittäter zu erlangen.

Der Fall wurde am 13.01.2021 in der Sendung "Aktenzeichen XY" durch die Kreispolizeibehörde Olpe vorgestellt, wobei über die aktuelle Entwicklung zum Fall in der Sendung Aktenzeichen XY am gestrigen Tag ebenfalls berichtet wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell