POL-OE: 22-Jähriger stiehlt hochprozentigen Alkohol

Wenden (ots) - Am Dienstag (12. April) hat ein Unbekannter zwischen 10:50 Uhr und 11:12 Uhr einer 81-Jährigen während des Einkaufs in einem Supermarkt in der Hauptstraße in Wenden die Brieftasche gestohlen. Die Seniorin gab an, dass sie zum Einkauf einen Einkaufswagen benutzte und ihre verschlossene Handtasche an die ihr zugewandte Seite stellte. Sie kaufte ein und bezahlte mit Bargeld, welches sich in einem separaten ...

