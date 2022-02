Polizei Münster

POL-MS: Schwertransport ohne Genehmigung - Polizisten stoppen Lkw auf der A 1

Münster (ots)

Polizisten der Schwerlastgruppe haben am vergangenen Mittwoch (9.2., 11:30 Uhr) in Höhe des Parkplatzes Plugger Heide an der Autobahn 1 einen schwedischen Sattelzug gestoppt.

Bei der Überprüfung des Gefährts stellten die Beamten fest, dass erforderliche Genehmigungen und Erlaubnisse fehlten: Aufgrund der Gesamtlänge von 20,75 Metern und einer Breite von 3,13 Metern handelte es sich um einen genehmigungs- und erlaubnispflichtigen Großraum- und Schwertransport. Die Polizisten untersagten dem 55-jährigen Fahrer die Weiterfahrt. Er koppelte den Auflieger samt seiner Ladung, eine 16,5 Tonnen schwere Seekiste, ab und fuhr weiter. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Spedition erwartet ein Bußgeld.

Am Montag (14.2., 12 Uhr) erschienen ein Kran und ein anderer Lkw der schwedischen Spedition vor Ort. Dieser Lkw verfügte über die erforderlichen Genehmigungen und Erlaubnisse, sodass die Seekiste auf den zweiten Lkw verladen und die Fahrt fortgesetzt werden konnte.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell