Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 15-jährige Fußgängerin von Auto erfasst

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.12.) wurde eine 15-jährige Fußgängerin auf der Bensberger Straße auf Höhe der Straße Am Rübezahlwald von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Die Bergisch Gladbacherin überquerte gegen 17:20 Uhr die Straße bei Grünlicht und wurde dabei von einer 55-jährigen Renault-Fahrerin beim Linksabbiegen übersehen. Die 55-Jährige, ebenso aus Bergisch Gladbach, fuhr auf der Straße Am Rübezahlwald in Fahrtrichtung Bensberger Straße und wollte in Fahrtrichtung Bensberg abbiegen. Dazu ordnete sich die Frau links ein, fuhr - als die Ampel auf Grün schaltete - los und übersah die Fußgängerin.

Die 15-Jährige klagte über starke Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht; die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (mw)

