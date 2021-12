Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Johannesstraße in Bergisch Gladbach, stellte am Dienstag (28.12.) gegen 18:15 Uhr einen Einbruch in seine Privatwohnung fest, welche er am selbigen Tag gegen 12:00 Uhr kurzzeitig verlassen hatte.

Die Polizei konnte Beschädigungen in Höhe des Schließmechanismus der Wohnungseingangstür feststellten. Im Inneren der Wohnung wurden sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchwühlt.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter zwei Goldketten, einen Beamer der Marke Crosstour und Bargeld - Der Gesamtschaden wird aktuell auf circa 1.100 Euro geschätzt.

Die Polizei hat eine Spurensicherung veranlasst und sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

