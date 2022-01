Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unbekannter beschädigt Krippe und Weihnachtsbäume vor Kirche +++ Kraftfahrzeugrennen endet in Festnahme +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Unbekannter beschädigt Krippe und Weihnachtsbäume vor Kirche, Wiesbaden, Schierstein, Alfred-Schumann-Straße, Donnerstag, 06.01.2022, 02:00 Uhr,

(mh) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter eine Krippe und Weihnachtsbäume vor der Pfarrei St. Peter in der Alfred-Schumann-Straße in Wiesbaden beschädigt und elektrische Lichterketten entwendet. Der Mann konnte bei der Tathandlung von einem Zeugen beobachtet werden. Er sei ca. 40 Jahre alt und 175 cm groß gewesen. Er habe eine Halbglatze gehabt, ein Hemd und eine dunkelblaue Jeans getragen. Nach der Tat sei der Unbekannte in einen weißen Transporter gestiegen und davongefahren.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 an die Polizei zu wenden.

2. Kraftfahrzeugrennen endet in Festnahme, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 06.01.2022, 19:40 Uhr,

(mh) Am Donnerstagabend ist es im Bereich der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel mutmaßlich zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen durch einen PKW-Fahrer gekommen. Die Insassen des betroffenen Fahrzeugs konnten durch Polizeikräfte festgenommen werden. Der blaue Mercedes CLK war in der Biebricher Straße unterwegs, als der Fahrer einen Streifenwagen der Polizei wahrnahm und stark beschleunigte. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Das Fahrzeug bog auf die Wiesbadener Straße ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon, wobei es teilweise auf die Gegenfahrbahn fuhr, um andere Verkehrsteilnehmer zu überholen. Der Mercedes bog in die Johannes-Goßner-Straße ab und wurde in der Eleonorenstraße von Fahrer und Beifahrer mit geöffneten Türen in einer Grundstückszufahrt zurückgelassen. Die beiden 22- und 20-jährigen Männer konnten unweit des Tatorts festgenommen werden. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Personen, die Augenzeugen der geschilderten Tat geworden sind oder selbst durch die Fahrmanöver genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit dem Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden in Verbindung zu setzten.

3. Aktueller Blitzerreport,

Wiesbaden,

(mh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

