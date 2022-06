Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Schuttern - Von Lastwagen erfasst

Friesenheim, Schuttern (ots)

Einen Schutzengel hatte am Donnerstagmittag ein Mädchen in der Unterdorfstraße. Das junge Schulkind wollte gegen 13:30 Uhr aus der Breitestraße kommend einen dortigen Fußgängerüberweg auf ihrem Fahrrad überqueren, hielt Zeugenangaben zufolge hierfür kurz an und wurde beim Wiederanfahren von einem herannahenden Lastwagen frontal erfasst. Glücklicherweise kam das Mädchen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurde zur Behandlung in eine Klinik nach Offenburg gebracht.

