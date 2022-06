POL-OG: Rastatt - Werbeständer in Brand gesetzt, Hinweise erbeten

Offenburg (ots) - Ein 37 Jahre alter Mann sieht nach seinem ausufernden Verhalten in der Nacht zu Donnerstag in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Lise-Meitner-Straße unter anderem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. Nach derzeitigem Sachstand soll er kurz nach Mitternacht mit einem Mitbewohner in Streit geraten sein und diesen hierbei mit einem Messer verletzt haben. Im Zuge des anschließenden ...

mehr