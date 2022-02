Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hatten +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 23. Februar 2022, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an dem "Mühlenweg" in Hatten leicht verletzt.

Gegen 16:00 Uhr beabsichtigte ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hatten von der Blumenstraße kommend nach rechts in den "Mühlenweg" abzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, 75-jährige Fahrradfahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Hatten, welche den dortigen Radweg befuhr.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachte die Frau vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Höhe der an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden ist aktuell unbekannt.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell