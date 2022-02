Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kabeldiebstahl von Betriebsgelände in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter*innen haben in der Zeit von Donnerstag, 17. Februar 2022, bis Dienstag, 22. Februar 2022, Kabel von einem umzäunten Betriebsgelände am "Wischweg" in Blexen entwendet.

Die Täter*innen trennten zuvor zwei etwa 50 Meter lange und viereinhalb Zentimeter dicke Kabelstränge ab und nahmen diese mit. In diesen Kabeln befinden sich vier etwa fingerdicke Kupferadern. Das Gesamtgewicht wird auf etwa 500 Kilogramm geschätzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

