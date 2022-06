Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Haftbefehl vollstreckt

Rastatt (ots)

Die Vollstreckung eines bestehenden Haftbefehls sorgte am Donnerstagabend für ein größeres Aufgebot von Einsatzkräften des Polizeireviers Rastatt und der Polizeihundeführerstaffel an einer Sporthalle im `Wiesenweg`. Zeugen meldeten gegen 21 Uhr eine betrunkene Person auf dem Dach der Mehrzweckhalle, wobei sich bei genaueren Überprüfungen herausstellte, dass es sich um einen gesuchten 37-Jährigen handelt. Weil der Mann sich weigerte, selbstständig das Dach zu verlassen, mussten die Ordnungshüter sich auf das Gebäude begeben und konnten den 37-Jährigen dort widerstandslos festnehmen. Zur Unterstützung waren hierbei auch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit einer Drehleiter vor Ort. Da er der 37 Jahre alte Mann die offene Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde der Festgenommene in die Justizvollzugsanstalt Offenburg gebracht.

/ma

