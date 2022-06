Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Dieb in Spezialklinik gebracht

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend konnte ein 22-Jähriger nach einem Diebstahl aus einer Tankstelle in der Ortenberger Straße bis zum Eintreffen einer Polizeistreife und einer Streife der Bundespolizei von einem aufmerksamen Zeugen halbwegs beruhigt und festgehalten werden. Nach ersten Erkenntnissen soll der mutmaßliche Dieb kurz nach 20 Uhr eine Flasche Kräuterlikör aus einem Regal entnommen haben und wollte offenbar im Anschluss den Laden verlassen, ohne die Ware im Wert von etwa 40 Euro zu bezahlen. Überdies beleidigte er anwesende Kunden und randalierte im Verkaufsraum. Auch die eingesetzten Beamten bekamen seine Beleidigungen zu hören. Bereits am frühen Abend soll der sich in einem psychisch Ausnahmezustand befindliche Mann in Ortenberg aufgefallen sein. Nachdem er kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurde, kam er anschließend in eine Spezialklinik.

/ph

