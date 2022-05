Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Illegale Müllablagerung - Ortschild entwendet - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Rainau-Buch: Sachbeschädigung

Bislang Unbekannte besprühten im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag ein Hinweisschild am "Bucher Stausee" mit roter Farbe. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Böbingen: Illegale Müllablagerung

Am Dienstagfrüh, gegen 10.30 Uhr, wurde der Fahrer eines weißen Kastenwagens dabei beobachtet, wie er Möbel in einem Straßengraben in der Heubacher Straße unerlaubt entsorgte. Weitere Zeugen werden nun gebeten sich beim Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 zu melden.

Waldstetten: Ortschild entwendet

Von bislang Unbekannten wurde im Zeitraum von Samstag, 30.04., bis Dienstag, 03.05.2022, das Ortschild vom Frauenholzhof abgeschraubt und entwendet. Der Schaden beläuft sich hierbei auf etwa 200 Euro. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454.

