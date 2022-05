Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Beleidigungen und Körperverletzungen - Betrunkener verursacht Verkehrsunfall - Polizeigewahrsam auch für einen 36-Jährigen - Apple iPad entwendet - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 88-Jähriger am Montagabend verursachte. Gegen 20.30 Uhr parkte er seinen Opel am Bahnhof Aalen rückwärts aus, wobei er den hinter ihm stehenden Porsche eines 44-Jährigen beschädigte.

Aalen: Beleidigungen und Körperverletzungen

Ein 41-Jähriger steht im Verdacht, am Montagabend gegen 19.30 Uhr im Bereich Bahnhof / Johann-Gottfried-Pahl-Straße zunächst eine Jugendliche sexuell belästigt zu haben, woraufhin mehrere Jugendliche den Mann verfolgten. Dieser suchte Schutz in einer Gaststätte, dessen Wirt den Jugendlichen den Eintritt verwehrte. Im Laufe des Geschehens kam es wohl zu wechselseitigen Beleidigungen und Körperverletzungen, die Gegenstand der Ermittlungen sind, welche vom Polizeirevier Aalen aufgenommen wurden.

Aalen: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Trotz für ihn geltendem Rotlicht an der Fußgängerampel der Friedrichstraße überquerte ein 45-Jähriger am Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr die Fahrbahn. Um den stark betrunkenen Mann nicht zu gefährden, musste ein 57-Jähriger seinen Seat stark abbremsen, was ein hinter ihm fahrender KTM-Fahrer zu spät erkannte. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Zweirad auf den Anhänger des Pkw auf, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Nachdem sich der 45-Jährige bei der Unfallaufnahme äußerst aggressiv zeigte und auch ein Verkehrsschild beschädigte, wurde er - wieder einmal - in Polizeigewahrsam genommen.

Aalen: Polizeigewahrsam auch für einen 36-Jährigen

Auch ein 36-Jähriger polizeibekannter Mann wurde von Beamten des Aalener Polizeireviers am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er Passanten anpöbelte, seine Hose herunterzog und sein Hinterteil präsentierte. Nachdem er trotz ausgesprochenem Platzverweise weiterhin vor einem Geschäft in der Mittelbachstraße blieb, wurde er zur Dienststelle gebracht. Auf richterliche Anordnung wurde er bis 22 Uhr in Gewahrsam genommen.

Aalen: Aufgefahren

Im Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße / Friedrichstraße fuhr ein 20-Jähriger am Montag kurz vor 18 Uhr mit seinem BMW auf den verkehrsbedingt stehenden BMW eines 32-Jährigen auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro entstand.

Aalen: Vier Personen wiesen Symptome auf

Drei Personen suchten am Montagabend gegen 21.30 Uhr eigenständig das Krankenhaus auf, nachdem sie nach dem Besuch einer Gaststätte über Kopfschmerzen, Übelkeit, Atemnot und Schwindel klagten. Eine weitere Frau, die in der Küche des Lokales in der Innenstadt arbeitet, hatte ebenfalls über die gleichen Symptome geklagt; diese hatten jedoch bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort wieder nachgelassen. Durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden deswegen Messungen durchgeführt, die jedoch keinen Gasaustritt oder sonstige Werte lieferten. Angaben der 37 Jahre alten Angestellten zufolge, wird in der Küche auch nicht mit Gas gekocht. Weitere Ermittlungen in dieser Sache werden vom Sachbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen durchgeführt.

Hüttlingen: Apple iPad entwendet

Zwischen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr am Montagmittag entwendete ein bislang Unbekannter aus dem Rucksack eines 15-jährigen Schülers ein Apple iPad, welches der Jugendliche von seiner Schule zur Verfügung gestellt bekam. Der 15-Jährige hatte seinen Rucksack an der Bushaltestelle in der Abtsgmünder Straße abgestellt und sich mit Freunden unterhalten. Diese Zeit nutzte der Dieb und räumte den Rucksack aus. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des entwendeten Gerätes nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/966611 entgegen.

Oberkochen: 5000 Euro Sachschaden

An einer Bushaltestelle in der Straße "Am Bahnhof" streifte der 50 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr den Nissan eines 57-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Aalen: Unfallflucht

Eine Zeugin beobachtete am Montagvormittag gegen 11.35 Uhr, wie der bislang unbekannte Fahrer eines Opel Astra beim Einparken einen in der Anton-Huber-Straße geparkten Fiat beschädigte. Der Unfallverursacher begutachtete den Schaden und fuhr dann davon. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet; nachdem die Zeugin das Kennzeichen des Fahrzeuges nennen konnte, wird der Verursacher vermutlich rasch ermittelt.

Ellwangen: 32-Jähriger musste zur Blutentnahme

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Beamte des Polizeireviers Ellwangen am Montagabend kurz vor 23 Uhr in der Karl-Stirner-Straße einen Audi. Im Gespräch mit dem 32 Jahre alten Fahrer wurde festgestellt, dass dieser deutlich nach Alkohol roch und Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte. Einem entsprechenden Test stimmte der Mann wohl zu, führte diesen jedoch vermehrt falsch aus. Im weiteren Verlauf wurde der 32-Jährige zunehmend aggressiver und flüchtete unvermittelt zu Fuß, konnte aber nach rund 200 Metern wieder eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Nachdem der Mann nun erheblichen Widerstand leistete, wurden ihm Handschließen angelegt, ehe er letztlich zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten; bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurde ein Einhandmesser aufgefunden, welches ebenfalls sichergestellt wurde.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Rückwärts fuhr eine 71-Jährige am Montagnachmittag gegen 15 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf die Straße "Wolfgangsklinge" ein. Hierbei übersah sie den Mercedes Benz eines 37-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Herlikofer Straße übersah ein 53-jähriger Lkw-Fahrer am Montagmorgen gegen 10 Uhr den Fiat eines 62-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Durlangen: In den Graben gefahren

Gesundheitliche Probleme einer 48-Jährigen waren vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend ereignete. Gegen 18.40 Uhr kam die 48-Jährige mit ihrem VW auf der Kreisstraße 3257 nach links von der Straße ab, überfuhr einen Straßengraben und prallte anschließend mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Bei dem Anprall lösten an dem Pkw die Airbags aus, wobei die 48-Jährige mehrere Prellungen am Oberkörper erlitt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Montag mutwillig ein Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz des Amtsgerichtes Schwäbisch Gmünd in der Rektor-Klaus-Straße abgestellt war. An dem beschädigten Pkw konnte ein Handabdruck an der Eindellung festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Mit Schlagstock zugeschlagen

Zwischen zwei Personengruppen kam es am Montagnachmittag kurz vor 15.30 Uhr am Schwäbisch Gmünder Bahnhof zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 18-Jähriger auch einen Teleskopschlagstock einsetzte. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Gruppen bereits wieder getrennt; bei dem mutmaßlichen Täter, der zusammen mit einem Bekannten an die Örtlichkeit zurückkam, konnte der Teleskopschlagstock vorgefunden werden.

