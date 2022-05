Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch, Widerstand

Schwäbisch Hall: Unfall beim Wenden

Am Montagvormittag gegen 11 Uhr befuhr ein 76-jähriger Peugeot-Fahrer die Crailsheimer Straße auf dem rechten Fahrstreifen. Dort wollte er auf der Fahrbahn wenden und übersah einen 50-jährigen VW-Fahrer, welcher auf dem linken Fahrstreifen neben ihm fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4750 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Wohnung

Am Montagabend zwischen 19:50 Uhr und 22:25 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Wohnhaus in der Michaelstraße. Dort entwendete er Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Ebenfalls verursachte der Langfinger Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Untermünkheim: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Ein 48-jähriger Fahrer eines Müll-Lkws war am Montagvormittag gegen 09:40 Uhr auf der B19 von Schwäbisch Hall in Richtung Untermünkheim unterwegs. Am Ortseingang Untermünkheim geriet der 48-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden 48-jährigen Lkw-Fahrer, sowie einen 48-jährigen VW-Fahrer. Durch die Kollisionen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 500 Euro

Crailsheim: Mann stürzt mit E-Roller

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr ist ein 23-Jähriger mit seinem E-Roller gestürzt, als er die Grabenstraße in Richtung des Omnibusbahnhofes befuhr. Der Mann wurde bei dem Sturz verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fichtenau: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 18:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Hotelparkplatz in der Grenzstraße geparkten Audi A3 Cabriolet, indem der die Tür seines Fahrzeuges gegen den Audi schlug. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro an dem Audi. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei in Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Betrunkener wird in Gewahrsam genommen- Widerstand

Im Laufe des Montagabends trieb es ein betrunkener 38-Jähriger deutlich zu bunt. Zunächst erschien er auf dem Polizeirevier in Crailsheim und randalierte dort. Darauf erteilten die Beamten ihm einen Platzverweis. Auch tätigte der Mann mehrere Anrufe in der er den Beamten wirre Sachverhalte mitteilte. Letztlich meldete sich ein Zeuge aus einer Tankstelle in der Ellwanger Straße und gab an, dass derselbe Mann nun dort in den Räumlichkeiten randalieren würde Mehrere Beamte fuhren die Örtlichkeit an, um den Mann festzunehmen. Hiergegen widersetzte er sich und beleidigte die eingesetzten Beamten. ER wurde letztlich in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht im Polizeirevier. Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen.

