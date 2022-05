Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Opfer gerieten in die Fänge von Betrügern - Fahrzeugbrand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal/Rudersberg: Betrug via Messengerdienst

Am gestrigen Montag wurden zwei Personen aus Rudersberg und aus Kernnen-Stetten Opfer eines Enkeltricks. Beide wurden von den Betrügern über WhatsApp kontaktiert, die sich als Familienangehörige ausgaben. Es wurden leider ungefähr 9000 Euro an die Betrüger transferiert. Die Masche der Betrüger ähneln sich meistens und könnten sich wie folgt darstellen: "Hallo ich bin es, Dein .....Ich habe neues Handy, altes Gerät kaputt! Kann nicht mehr auf mein Konto zugreifen. Brauche dringend Geld. Bitte überweise auf mein neues Konto....."

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie solche oder ähnliche Nachrichten erhalten. Überweisen Sie kein Geld ohne Rücksprache mit ihren Angehörigen. Kontaktieren Sie sie mit der Ihnen bekannten Telefonnummer oder wenn möglich auch persönlich! Nehmen Sie im Zweifel externe Hilfe in Anspruch oder kontaktieren Sie die Polizei und bitten um Rat!

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. Weitere hilfreiche Tipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/whatsapp-und-die-polizeiliche-kriminalpraevention-starten-eine-gemeinsame-aufklaerungskampagne-gegen-betrug-auf-whatsapp/

Backnang: Aufgefahren

Eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Montag gegen 20 Uhr die Sulzbacher Straße und wollte in die B 14 einbiegen. Sie hielt an der roten Ampel an und fuhr im Rahmen der Grünpfeilregelung anschließend bis zur Sichtlinie vor. Als sie dort wieder stoppte, fuhr die dahinterfahrende Skoda-Fahrerin infolge Unachtsamkeit auf. Es entstand 7000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Burgstetten: Fahrzeugbrand

Ein 17-jähriger Rollerfahrer bemerkte am Montag gegen 21 Uhr in der Straße Unterer Berg in Burgstetten, dass Öl aus seiner Auspuffanlage austrat. Er hielt an, woraufhin auch schon das Gerät Feuer fing. Der Zweiradfahrer blieb unverletzt. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz.

Fellbach: Zeugen zu Unfall gesucht

An der Einmündung Wilhelm-Pfitzer-Straße zur Einmündung Höhenstraße ereignete sich am Montag gegen 15.50 Uhr beim Abbiegen ein Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt wurde. Die Polizei Fellbach bittet zur Klärung der noch unklaren Verantwortlichkeiten um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell