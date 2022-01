Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 12. Januar 2022, zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienwohnhaus in der Richard-Wagner-Straße ein und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

