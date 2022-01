Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Brand von drei Mülltonnen

Am Mittwoch, 12. Januar 2022, gerieten um 13.45 Uhr auf einem Grundstück in der Straße Auf dem Kamp aus bislang ungeklärter Ursache eine Restmüll-, eine Bio- und eine Wertstoff-Mülltonne in Brand. Durch das Feuer wurden einige Heckenpflanzen, ein Blumentopf sowie der Holzfußboden der Terrasse beschädigt. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Essen (Oldenburg), welche mit drei Fahrzeugen und 13 Kameraden vor Ort war, gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 06. Januar 2022, 12.00 Uhr, und Freitag, dem 07. Januar 2022, 16.15 Uhr kam es in der Ladestraße auf einem Parkstreifen vor dem dortigen Restaurant zu einer Verkehrsunfallflucht: Im genannten Zeitraum wurde der schwarze PKW BMW 318d Kombi eines 20-Jährigen aus Löningen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert und hierdurch im Bereich der Chromeinfassung am Kühlergrill beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes besteht der Verdacht, dass ein bislang unbekannter Führer eines grünen PKW beim Rückwärtsfahren gegen den PKW des 20-Jährigen gefahren war. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 12. Januar 2022, kam es gegen 07.55 Uhr auf der Werlter Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 51-Jährige aus Lindern befuhr die Lastruper Straße in Fahrtrichtung Werlter Straße Im Kreuzungsbereich Lastruper Straße/Bahnhofstraße beabsichtigte sie, nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 17-Jährige aus Lindern, welche mit ihrem Roller die Werlter Straße in Richtung Lastruper Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 17-Jährige wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000 Euro.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 12. Januar 2021, wurde um 20.00 Uhr in der Hagenstraße eine 17-Jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades aus Cloppenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 12. Januar 2022, kam es zwischen 07.30 Uhr und 15.00 Uhr in der Museumstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 19-Jähriger aus Bösel hatte seinen schwarzen PKW Ford Fiesta vor der Berufsbildenden Schule am Museumsdorf in einer dortigen Parkbucht abgestellt. Dort wurde es durch den PKW eines bislang unbekannten Fahrzeugführers beim Ein- oder Ausparken touchiert. Es entstand Sachschaden im Bereich der Tür und des Kotflügels/Radkastens hinten links (Kratzer und Beulen). Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 12. Januar 2022, wurde um 22.20 Uhr auf der Hesselnfelder Straße ein 55-Jähriger Fahrzeugführer aus Höltinghausen kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 55-Jährige unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein bschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Emstek - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 12. Januar 2022, wurde gegen 22.00 Uhr auf der Mozartstraße ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Cappeln einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein entsprechender Drogen-Vortest verlief positiv. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

