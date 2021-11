Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Räuber erbeuteten Bargeld

Kerpen (ots)

Zwei bewaffnete Männer erbeuteten unter Drohung mit einer Schusswaffe Bargeld.

Der Kassierer einer Tankstelle auf der Heisenbergstraße in Kerpen-Türnich bemerkte in der Nacht von Freitag auf Samstag (27.11.2021 gegen 02:05 Uhr) zwei Männer, welche den Kassenraum der Tankstelle betraten. Sie hielten jeweils eine Schusswaffe in der Hand und bedrohten den Angestellten damit. Der Kassierer kam der Forderung der Täter nach und füllte Bargeld aus der Kasse in eine mitgeführte Tüte. Im Anschluss verließen die beiden Männer die Tankstelle und flüchteten in Richtung Röntgenstraße. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Die beiden Männer waren insgesamt dunkel gekleidet. Einer der beiden trug eine dunkle Mütze, der andere eine graue Kapuze. Ihr Gesicht hatten beide mit einer Gesichtsmaske aus Plastik verdeckt, welche das Konterfei einer Fantasiefigur darstellte. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an die Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (pw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell