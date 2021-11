Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211126-3: Unfallbeteiligter flüchtig - Zeugen gesucht

Hürth (ots)

Autofahrer kollidierte mit entgegenkommendem Ford

Der Fahrer (60) eines Ford S-Max soll am Donnerstagabend auf der Frechener Straße (Landesstraße 92) in Richtung Firmenichstraße gefahren sein, als ihm um 17.20 Uhr ein Kleinwagen entgegen gekommen sein soll. Nach Angaben eines Zeugen (35) habe der Fahrer des Kleinwagens plötzlich nach links gelenkt und den S-Max touchiert. Danach sei der Unfallbeteiligte ohne anzuhalten weiter in Richtung Theresienhöhe davon gefahren.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet den beteiligten Fahrer, sich zur Unfallrekonstruktion zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell