POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Seesen vom 08.10.2022

Goslar (ots) - Versuchter Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus Am Nachmittag des 06.10.2022 wurde durch einen Anwohner in Goslar (OT Vienenburg) gemeldet, dass sich mehrere männliche Personen unberechtigt auf dem Grundstück und im Wohnhaus seines Nachbarn aufhalten würden. Durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung des PK Bad Harzburg konnten drei jugendliche Vienenburger angetroffen werden. Zwei der drei ...

