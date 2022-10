Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/B10 - Auto stößt in Mittelleitplanke

Sekundenschlaf war wohl die Ursache für einen Unfall am Mittwoch auf der B10 in Göppingen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 57-Jährige gegen 14.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Ausfahrt beim Berufsschulzentrum Öde übermannte den Fahrer des VW wohl ein Sekundenschlaf. Er geriet zu weit nach links und streifte mit seinem Fahrzeug an der Schutzplanke entlang. Der Fahrer und sein 27-jähriger Beifahrer blieben jedoch unverletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf. Den Sachschaden an der Schutzplanke und dem VW schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. Auf den 57-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Sein Führerschein wurde ihm nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft belassen.

Hinweis der Polizei:

Die Straßenverkehrsordnung fordert vom Fahrer, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch können Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte geschehen. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.

