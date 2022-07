FW Ratingen: Ratingen, Keller/Zimmer/Wohnung

Ratingen (ots) - In der Nacht wurden Einheiten der Feuerwehr Ratingen in die Bahnhofstraße alarmiert. Hier hatte eine aufmerksame Anwohnerin Brandgeruch sowie einen piepsenden Heimrauchmelder wahrgenommen und den Notruf gewählt. In einem angrenzenden Wohn- und Geschäftshaus konnte die Ursache gefunden werden. In einer Wohnung war Essen auf dem Herd angeschmort. Zwei ...

