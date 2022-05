Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Körperverletzungsdelikt in der Nacht zum 01. Mai

22-jähriger Tatverdächtiger verbrachte Nacht im Polizeigewahrsam

Rheinbach (ots)

In der Nacht zum 1. Mai 2022 hat die Polizei in Rheinbach nach einer körperlichen Auseinandersetzung einen 22-jährigen Mann gestellt. Er ist dringend tatverdächtig, mit mehreren bislang unbekannten Mittäterin, auf der Pützstraße gegen 02:45 Uhr einen 41-Jährigen angegriffen und durch Schläge und Tritte verletzt zu haben. Das Opfer musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand waren dem 41-Jährigen vier weitere Personen zur Hilfe geeilt. Auch sie wurden von der acht- bis zehnköpfigen Tätergruppierung angegriffen und leicht verletzt. Vor Eintreffen der alarmierten Polizei waren die Tatverdächtigen davon gelaufen. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten den 22-jährigen Tatverdächtigen noch in Tatortnähe an. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung, zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv und sperrte sich gegen Mitnahme ins Polizeipräsidium zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Daraufhin wurde der Verdächtige, der lauthals schrie und die Beamten beleidigte, zunächst zu Boden gebracht. Anschließend wurden ihm Handfesseln angelegt. Im Präsidium ergab ein Atemalkoholvortest einen Wert von rund 1,4 Promille. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen verblieb der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Vormittag im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen ihn und die weiteren Mittäter dauern an.

Wer weitere Hinweise zu der Tat und den Tatbeteiligten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

