POL-BN: Änderung des Versammlungsortes: Islamische Kundgebung findet am Sonntag, 01.05.2022, auf der Maximilianstraße statt- Schiiten gedenken des Imam Ali

Die für Sonntag, 01.05.2022, in Bonn angemeldete Demonstration eines Indisch-Pakistanischen Kulturvereins findet nicht, wie mit Pressemeldung vom 29.04.2022 gemeldet, auf dem Jan-Loh-Platz, sondern in der Maximilianstraße statt.

Der Versammlungsanmelder hatte am Freitag,29.04.2022, vor dem Verwaltungsgericht Köln Klage gegen den von der Polizei zugewiesenen Versammlungsort eingereicht und die Verlegung in die Wenzelgasse eingefordert, was die Bonner Polizei als zuständige Versammlungsbehörde zuvor abgelehnt hatte. Das Gericht folgte den Argumenten der Polizei und lehnte dieses Ansinnen ab.

Als alternativen Veranstaltungsort benannte das Verwaltungsgericht Köln die Maximilianstraße, die sich in direkter Nähe zum Zentralen Omnibus- und Hauptbahnhof befindet. Das Oberverwaltungsgericht Münster, das von der Bonner Polizei im Eilverfahren angerufen worden war, bestätigte am Samstag die Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts.

Die Versammlung findet am 01.05.2022, in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr, im verkehrsberuhigten Bereich der Maximilianstraße statt.

Verwaltungsgerichtlich wurde auch bestätigt, dass die Teilnehmer, entgegen der zunächst erteilten Auflage, mit nacktem Oberkörper an der Versammlung teilnehmen können, bei der sie Trauerlieder singen, eine Sargattrappe tragen und sich mit den flachen Händen rhythmisch auf die Brust schlagen werden.

Die Polizei wird die Versammlung vor Ort begleiten und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

