Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Ratzeburg (ots)

12. Oktober 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08./09.10.2021 - Escheburg

In der Nacht vom 08. auf den 09. Oktober 2021 wurden drei Fahrzeuge in der Straße "Am Knick" in Escheburg beschädigt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten unbekannte Täter drei geparkte Fahrzeuge. Bei einem Audi A4, einem VW Beetle sowie einem Opel Astra wurde gegen die Außenspiegel der Fahrerseiten sowie in einem Fall auch gegen die Fahrertür getreten. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Anwohner berichteten von einer feiernden Jugendgruppe, die gegen 23:00 Uhr durch die Straßen zog.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen in der Straße "Am Knick" in Escheburg gesehen oder kann Angaben zu den Taten machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Geesthacht unter der Telefonnummer: 04151/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell