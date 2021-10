Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe entwendeten Geldkarten

Greiz (ots)

In der Zeit vom 12.10. bis zum 13.10.2021 stiegen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Haus in der Carolinenstraße ein. Aus einer aufgefundenen Geldbörse entwendeten sie mehrere Geldkarten und einen Personalausweis. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.

