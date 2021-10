Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Gera (ots)

Altenburg: Am 13.10.2021 um 22:40 Uhr wurden in der Kanalstraße zwei Fahrradfahrer (33 und 40 Jahr) kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei beiden einen Wert von 1,85 Promille. Im Krankenhaus wurd eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Da gegen den 40-jährigen ein Haftbefehl vorlag wurde dieser anschließend in eine Justizvollzugsanstallt überstellt.

Am 14.10.2021 um 00:45 Uhrwurde in der Pappelstraße ein Fahrradfahrer kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 53-jährigen einen Wert von 1,84 Promille. Im Krankenhaus wurd eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls am 14.10.2021 um 01:00 Uhr wurde in der Rosa-Luxemburg-Straße ein Radfahrer kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 47-jährigen einen Wert von 1,66 Promille. Im Krankenhaus wurd eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen alle Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

