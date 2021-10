Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti angebracht

Gera (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter sprühten im Zeitraum vom 12.10. - 13.10.2021 an eine Tür des Kinos Capitol am Teichplan ein Graffiti. Es wurde der Schriftzug "Money" in der Größe 40x 30cm in der Farbe grau/silber angebracht. Ermittlungen zum Sachverhalt wurden aufgenommen.

