Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall - Pkw-Fahrer eingeklemmt

Partenheim/Saulheim (ots)

Gegen 03:15 Uhr ereignete sich am frühen Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall auf der L429 zwischen Partenheim und Saulheim. Ein 19 Jahre alter Mann kam dort aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwilligen Feuerwehren Partenheim, Saulheim und Wörrstadt aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde er schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung seiner Fahrtüchtigkeit wurde dem Fahrer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz eine Blutprobe entnommen. Mögliche Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich mit der Polizei Alzey unter 06731/911-0 in Verbindung zu setzen.

