POL-PIAZ: Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn verhindern Brand

Alzey (ots) - Am vergangenen Montag Abend, 08.08.2022, gegen 21:50 Uhr wurden die Beamten der Polizei Alzey zu einem Fahrradunfall in Flomborn gerufen. Ein 41-Jähriger befuhr in Flomborn den abschüssigen Mühlenweg in Richtung Eppelsheim. Vermutlich aufgrund übermäßigem Alkoholkonsum kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schild, stürzte verletzte sich. Durch den Rettungsdienst wurde er in ...

