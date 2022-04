Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Handy aus Handtasche gestohlen

Raesfeld (ots)

Entwendet haben Unbekannte das Mobiltelefon einer Frau in Raesfeld. Sie hatte sich am Donnerstag gegen 20.45 Uhr als Kundin in einem Verbrauchermarkt an der Leinenweberstraße aufgehalten, als es zu der Tat kam. Das Handy hatte sich in der Handtasche befunden, die im Einkaufswagen lag. Zum fraglichen Zeitpunkt befanden sich zwei Männer in dem Geschäft in ihrer unmittelbaren Nähe. Beide waren circa 20 bis 25 Jahre alt, hatten dunklen Teint und kurze dunkle Haare - bei einem der beiden licht; einer war circa 1,70 Meter groß und bekleidet mit dunkler, blauer Jeans, schwarzer Jacke und schwarzen Turnschuhen, der andere war circa 1,80 Meter groß, hat eine athletische Figur und war bekleidet mit einer blauen Jeans und einer grauen oder schwarzen Jacke. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell