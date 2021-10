Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Achtung Fehlerteufel in den Pressemeldungen vom 12.10.2021, 12.43 Uhr Unbekannte schlagen im unbeobachteten Moment zu

Gießen (ots)

Der Diebstahl ereignete sich nicht im Erich-Köppen-Weg sondern im Edlef-Köppen-Weg. Die Meldung müsste wie folgt lauten:

Gießen: Unbekannte schlagen im unbeobachteten Moment zu

In einem unbeobachteten Moment haben Diebe am Montagmittag im Edlef-Köppen-Weg ein Postzustellfahrzeug geöffnet und aus dem Innenraum einen Rucksack entwendet. Andere Gegenstände wurden offenbar nicht entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell