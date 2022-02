Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autoscheiben eingeschlagen

Soest (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 07:10 Uhr wurden am Thomätor an insgesamt drei Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen. Das Innere der Autos wurde durchsucht. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Die Polizei in Soest bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen unter 02921-91000. (we)

