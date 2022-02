Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch

Soest (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 12:30 Uhr bis Mittwoch, 12:30 Uhr brachen unbekannte Täter an der Niederbergheimer Straße in Soest-Müllingsen in ein Einfamilienhaus ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in das Haus und durchwühlten dort sämtliche Räume. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang:

- Wem sind verdächtige Fahrzeuge in Soest-Müllingsen aufgefallen? - Wer hat verdächtigte Personen bemerkt?

Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter 02921-91000. (we)

