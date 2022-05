Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Bei Unfall Gebäudedach beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Sonntag zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr eine Ecke eines Gebäudedachs in der "Neue Stuttgarter Straße" in Magstadt beschädigt. Vermutlich beim rückwärts Rangieren mit einem Lkw verursachte er den Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen melden sich unter Tel. 07031 697-0 beim Polizeirevier Sindelfingen.

