Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeistation Langelsheim

Goslar (ots)

Langelsheim. Am Dienstag, gegen 08.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Pkw die B82 aus Richtung Seesen kommend in Richtung Goslar. Als es kurz vor der Abfahrt nach Astfeld zu einem verkehrsbedingten Rückstau kam, wendete der Fahrzeugführer sein Fahrzeug verbotswidrig auf der Bundesstraße und fuhr wieder in Richtung Seesen. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Thale musste sein Fahrzeug aufgrund der Wendung abbremsen, sodass eine weitere 27-jährige Goslarerin in ihrem Pkw nicht mehr bremsen konnte und auf das Fahrzeug aus Thale auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Beide Personen mussten in Krankenhäuser verbracht werden. Die Polizei Langelsheim sucht nun nach weiteren Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Hinweise, insbesondere zu dem wendenden Fahrzeug, werden unter 05326-97878-0 erbeten.

i.A. Holzhausen, PHK

