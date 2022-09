Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220914 - 1054 Frankfurt-Westend: Seniorin durch falsche Polizeibeamte getäuscht

Frankfurt (ots)

(dr) Falsche Polizeibeamte haben am gestrigen Dienstag, den 13. September 2022, eine 75 Jahre alte Frau im Westend getäuscht und um ihren Schmuck gebracht.

Zuvor erhielt die Geschädigte einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss. Ihr männliches Gegenüber gab an, von der Polizei zu sein und teilte ihr mit, dass ihre Wertsachen nicht mehr sicher seien und in polizeiliche Verwahrung genommen werden müssen. Es sei am Morgen zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen.

Nach telefonischer Vereinbarung erschien gegen 15:40 Uhr ein Mann an ihrer Wohnanschrift, der sich ebenfalls als Polizeibeamter zu erkennen gab. Die 75-Jährige gewährte dem Unbekannten Zutritt zu ihren Wohnräumen. In der Küche begutachtete man gemeinsam den Schmuck der Seniorin, welcher von ihm fotografiert wurde - darunter Ringe, Goldketten, Armbänder, Armreifen und Diamanten. Die Schmuckstücke wurden im weiteren Verlauf in einer weinroten Schatulle verstaut und in einer Stofftasche an den Mann übergeben. Mit den nun "gesicherten" Wertsachen der Dame verließ der vermeintliche Polizist wieder die Wohnung. Ihr entstand dadurch ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Der Abholer des Schmucks kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 178 bis 180 cm groß, schlanke Statur, schmales Gesicht, schwarze kurze Haare (Seitenscheitel), braune Augen, spitze Eckzähne; Bekleidung: dunkelblaue gesteppte Weste, blaugraues T-Shirt od. Langarmshirt, dunkle Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der 069-755 10300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wichtige Hinweise der Polizei:

 Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger niemals um Geldbeträge oder Überweisungen.

 Lassen Sie sich nicht von der Rufnummer auf dem Display täuschen. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle. Wählen Sie die Nummer im Anschluss selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste.

 Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und auf keine Diskussionen ein. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und drücken Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf.

 Sprechen Sie mit Unbekannten niemals über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

 Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauenspersonen über den Anruf.

 Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter der 110.

 Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, oder man versucht hat, Sie zu betrügen. (K24-SÄM)

