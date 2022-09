Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220913 - 1052 Frankfurt-Unterliederbach: Festnahmen nach Diebstahl aus Gaststätte

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 13. September 2022, gegen 01.50 Uhr, konnte eine Zivilstreife auf der Königsteiner Straße zwei Männer antreffen, die sich in auffälliger Weise für die dortigen Objekte interessierten. Unter Hinzuziehung weiterer Streifen konnten die beiden Männer verdeckt dabei beobachtet werden, wie sie sich dort an den Gebäuden nach Tatgelegenheiten zum Einbruch umschauten.

Gegen 02.10 Uhr begab sich einer der Tatverdächtigen, ein 37-jähriger Mann, in den Hinterhof eines Anwesens in der Königsteiner Straße, während sein Begleiter, ein 25-jähriger Mann, auf dem Bürgersteig "Schmiere" stand und die Gegend sondierte. Gegen 02.25 Uhr verließen die beiden Personen das Gelände schnellen Schrittes. Eine Nachschau zeigte, dass bei dem Objekt, einem Lokal, ein Fenster offen stand. Daraufhin wurden die beiden Tatverdächtige festgenommen. Das Diebesgut, ein Laptop der Marke Asus sowie Bargeld, konnte bei den beiden aufgefunden werden. Im Hosenbund des 37-Jährigen fand sich zudem noch ein Pfefferspray. Die beiden Männer konnten nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

