Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220913 - 1053 Frankfurt-Oberrad: Sicherstellung von weiteren Waffen - Nachtrag zur Meldung Nummer 220912 - 1046 - Stark beschädigtes Auto samt Blutspuren führen zu großem Polizeieinsatz

Frankfurt (ots)

(lo) Wie aus den Medien bekannt, kam es am gestrigen Montag (12.09.2022) in Oberrad zu einer Festnahme eines 34-jährigen Tatverdächtigen wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht und dem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Im Verlauf des gestrigen Tages stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass der 34-jährige Tatverdächtige im Besitz von weiteren Waffen ist. Erkenntnissen zu Folge seien diese im Elternhaus des Tatverdächtigen in Viernheim, weshalb Polizeikräfte nach vorangegangenem richterlichem Beschluss die Räumlichkeiten im besagten Elternhaus durchsuchten.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die eingesetzten Beamten eine Vielzahl an Langwaffen und Pistolen samt Munition in vierstelliger Höhe sicher. Die Waffen mit der dazugehörigen Munition wurden nicht vorschriftsgemäß aufbewahrt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell