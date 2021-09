Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Zwei Polizistinnen und ein Polizist leicht verletzt

Geseke (ots)

Für zwei Polizeibeamtinnen und einen Polizeibeamten endete ein Einsatz am Donnerstag (16. September) mit leichten Verletzungen. Sie war jedoch noch weiter dienstfähig. Kurz nach Mitternacht wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einem Einsatz in die Wilhelm-Lorenz-Straße gerufen. Ein Zeuge gab über Notruf an, dass man einen Verwandten mit einem Messer angegriffen habe und dieser nun möglicherweise verletzt sei. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 22-jährigen Bochumer, der dort mit einer "Kartuschenpresse" (Silikonpistole) herumlief und nach seiner Identifizierung mehrfach widersprüchliche, sowie unglaubwürdige Angaben machte. Da zu diesem Zeitpunkt durch die Polizisten nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, ob es sich bei dem Bochumer um einen möglichen Täter handeln könnte wurde er durchsucht. Weiterhin bemerkten sie deutlichen Cannabisgeruch aus der mitgeführten Umhängetasche des Mannes, in der auch Anhaftungen von Haschisch festgestellt werden konnten. In der näheren Umgebung wurde daraufhin auch ein Stück Haschisch aufgefunden. Mittlerweile traf der Verwandte des Bochumers und Melder des Einsatzes vor Ort ein. Der 25-jährige Mann störte nun fortlaufend die Maßnahmen der Beamten, forderte ihn auf, keine weiteren Angaben gegenüber der Polizei zu machen. Nachdem ein Drogenspürhund zur weiteren Absuche des näheren Umfeldes angefordert wurde, filmte er das Einsatzgeschehen mit seinem Smartphone. Als man ihm einen Platzverweis erteilte, folgte er diesem nicht, sondern versuchte immer wieder zu seinem Verwandten zu gelangen und diesen ebenfalls zum Widerstand anzustacheln. Nach Androhung der Ingewahrsamnahme zur Durchsetzung des Platzverweises wurde dieser letztendlich auch durchgesetzt. Hierbei leistete der 25-Jährige Widerstand, woraufhin ihm Handfesseln angelegt wurden. Durch seine Handlungen verletzte wurden die beiden Polizeibeamtinnen und einen Beamten leicht verletzt. (reh)

