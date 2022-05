Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Dieb nutzt über Nacht offenstehende Terrassentür (25./26.05.2022)

Radolfzell (ots)

Ein Dieb hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine offenstehende Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße "Im Entenbühl" genutzt um Beute zu machen. Während die Bewohner schliefen gelangte der Unbekannte über die offenstehende Terrassentür in die Wohnräume des Hauses. Dort stahl der Dieb aus zwei Geldbeuteln mehrere hundert Euro Bargeld. Im Anschluss öffnete und durchwühlte der Unbekannte noch mehrere Schubladen bevor er das Haus wieder verließ. Personen, die in der Nacht auf Donnerstag im Bereich des "Entenbühl" Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

