POL-KN: (Konstanz) Gullideckel ausgehoben und geklaut (26.05.2022)

Rottweil (ots) - Ein Unbekannter Dieb ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in eine Wohnung in der Rathausgasse eingebrochen. Während er noch in der Wohnung war, kam die 82-Jährige Bewohnerin nach Hause. Sie überraschte den Eindringling, der mit einer Tüte aus der Wohnung flüchtete. Die Frau beschrieb den Täter als etwa 25-jährigen Mann mit dunklen Haaren, bekleidet ...

