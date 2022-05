Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Frau überrascht Einbrecher (25.05.2022)

Rottweil (ots)

Ein Unbekannter Dieb ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in eine Wohnung in der Rathausgasse eingebrochen. Während er noch in der Wohnung war, kam die 82-Jährige Bewohnerin nach Hause. Sie überraschte den Eindringling, der mit einer Tüte aus der Wohnung flüchtete. Die Frau beschrieb den Täter als etwa 25-jährigen Mann mit dunklen Haaren, bekleidet mit einem cremefarbenem T-Shirt. Ob und was entwendet wurde, ist momentan noch nicht sicher. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0, zu melden.

